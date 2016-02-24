​В Театре юного зрителя отметят День национального театра

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ По случаю Дня национального театра 10 марта в Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоится мероприятие.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба театра.

На мероприятии с участием актеров театра и представителей общественности ожидаются выступления, посвященные 143-летию Национального театра.

После выступлений состоится показ спектакля "Приключения визиря Лянкяранского ханства" по одноименной комедии Мирзы Фатали Ахундова.

Режиссер-постановщик спектакля - народная артистка Джаннат Салимова, музыкальный оформитель - народный артист Джаваншир Джафаров. Постановка танцев принадлежит Закиру и Лейле Агаевым.

В ролях - заслуженные артисты Лятифа Алиева, Гюляр Набиева, Лейли Велиева, Нофель Велиев, Шовги Гусейнов, актеры Ирада Рашидова, Шабнам Гусейнова, Зульфия Алгусейнова, Эльнур Керимов, Айдын Демиров, Кярям Хады-заде, Вусал Мехралиев, Эшгин Гулиев.

Отметим, что впервые комедия "Приключения визиря Лянкяранского ханства" была поставлена 10 марта 1873 года в "Бакинской реальной школе" в исполнении труппы театралов.

Этим спектаклем было положено начало азербайджанского театра.