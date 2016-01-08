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    В Стамбуле обнаружена картина ван Дейка, ввезенная в Турцию из Грузии

    Стоимость картины оценивается в 14 млн. долларов

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Стамбуле обнаружена картина знаменитого голландского живописца Антониса ван Дейка. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, картину нелегально пытались продать двое бизнесменов, которые были задержаны.

    Стоимость картины оценивается примерно в 14 млн. долларов США.

    По данным СМИ, картина попала в Турцию из Грузии. Как предполагают турецкие правоохранительные органы, до этого она попала в Грузию из России, а в Россию - из Европы.

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