В Стамбуле обнаружена картина ван Дейка, ввезенная в Турцию из Грузии

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Стамбуле обнаружена картина знаменитого голландского живописца Антониса ван Дейка.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, картину нелегально пытались продать двое бизнесменов, которые были задержаны.

Стоимость картины оценивается примерно в 14 млн. долларов США.

По данным СМИ, картина попала в Турцию из Грузии. Как предполагают турецкие правоохранительные органы, до этого она попала в Грузию из России, а в Россию - из Европы.