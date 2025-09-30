В состоянии здоровья Рамиза Гулиева наблюдается положительная динамика
Искусство
- 30 сентября, 2025
- 15:32
В состоянии здоровья госпитализированного народного артиста, тариста Рамиза Гулиева наблюдается положительная динамика.
Об этом Report сообщил его сын, заслуженный артист Эйюб Гулиев.
По его словам, в настоящее время лечение продолжается: "Возможно, через 2-3 дня отца выпишут домой. Правда, врачи пока не приняли окончательного решения по этому поводу. Однако общие наблюдения показывают, что организм восстанавливается".
Напомним, что народный артист Рамиз Гулиев несколько дней назад был госпитализирован в Центральный таможенный госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья.
Фонд Гейдара Алиева взял под контроль процесс лечения Р.Гулиева.
