В соборе "Святых жен мироносиц" в Баку пройдет церемония прощания с народным артистом

Баку. 27 марта. REPORT.AZ / Стало известно место проведения церемонии прощания с народным артистом Юрием Балиевым.

Как сообщает Report, церемония прощания с народным артистом пройдет в православном кафедральном соборе "Святых жен мироносиц" 28 марта в 12:30.

Отметим, что народный артист, актер Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ю.Балиев скончался сегодня утром.

Ю.Балиев родился 23 апреля 1949 года. В 1975 году он окончил актерский факультет театрального училища города Ярославля. С 1975 года работал актером в Русском драматическом театре имени С.Вургуна. За эти годы на сцене театра он сыграл более 60 ролей. Актер хорошо известен своими ролями в кинофильмах "Колдун", "Бабек", "Саландар", "Тегеран-43" и других.