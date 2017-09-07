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    В Русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Церемония"

    Он подготовлен по одноименной пьесе Эжен Ионеско

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ 16 сентября в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоится премьера спектакля, подготовленного по пьесе Эжен Ионеско "Церемония".

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, режиссёр-постановщик и музыкальный оформитель спектакля Аршад Алекперов (Санкт-Петербург), художник-постановщик - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев.

    В спектакле задействованы народные артисты Азербайджана Фахраддин Манафов и Мехрибан Зяки, актеры Олег Амирбеков, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Натиг Гусейнов. В массовых сценах спектакля примут участие студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

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