В Русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Церемония"

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ 16 сентября в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоится премьера спектакля, подготовленного по пьесе Эжен Ионеско "Церемония".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, режиссёр-постановщик и музыкальный оформитель спектакля Аршад Алекперов (Санкт-Петербург), художник-постановщик - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев.

В спектакле задействованы народные артисты Азербайджана Фахраддин Манафов и Мехрибан Зяки, актеры Олег Амирбеков, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Натиг Гусейнов. В массовых сценах спектакля примут участие студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.