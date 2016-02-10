​В Русском драматическом театре приступили к репетициям нового спектакля

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ На сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна ставят новый спектакль по случаю 60-летия актрисы театра, заслуженной артистки Риты Амирбековой.
Об этом Report сообщил актер Русского драматического театра, сын Риты Амирбековой Олег Амирбеков.
По его словам, в театре приступили к репетициям нового спектакля по мотивам эксцентричной комедии английского драматурга, актера и режиссера Ноэля Кауарда "Семейство Блисс".
Первая репетиция прошла 10 февраля.
Спектакль ставит главный режиссер Русского драматического театра, народный артист Александр Шаровский.
В главных ролях - народный артист Фуад Поладов и заслуженная артистка Рита Амирбекова.
В ролях - Олег Амирбеков, Натаван Гаджиева и другие актеры театра.
Премьера спектакля запланирована на апрель.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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