​В Русском драматическом театре приступили к репетициям нового спектакля

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ На сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна ставят новый спектакль по случаю 60-летия актрисы театра, заслуженной артистки Риты Амирбековой.

Об этом Report сообщил актер Русского драматического театра, сын Риты Амирбековой Олег Амирбеков.

По его словам, в театре приступили к репетициям нового спектакля по мотивам эксцентричной комедии английского драматурга, актера и режиссера Ноэля Кауарда "Семейство Блисс".

Первая репетиция прошла 10 февраля.

Спектакль ставит главный режиссер Русского драматического театра, народный артист Александр Шаровский.

В главных ролях - народный артист Фуад Поладов и заслуженная артистка Рита Амирбекова.

В ролях - Олег Амирбеков, Натаван Гаджиева и другие актеры театра.

Премьера спектакля запланирована на апрель.