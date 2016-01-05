В Русском драматическом театре готовится спектакль, посвященный юбилею заслуженной артистки

5 января, 2016 14:58

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна идут репетиции спектакля "Афинские вечера", подготовленного по пьесе Петра Гладилина. Как сообщили Report в театре, спектакль будет показан 17 января. Спектакль подготовлен по случаю 70-летнего юбилея актрисы Русского драматического театра, заслуженной артистки Евгении Невмержицкой. Заслуженная артистка исполнит главную роль в спектакле. Отметим, что режиссером-постановщиком спектакля является народный артист Александр Шаровский, художником-постановщиком - заслуженный работник культуры Александр Федоров, музыкальное оформление принадлежит заслуженному работнику культуры Владимиру Неверову. Художник по костюмам - Ольга Аббасова. Главные роли будут исполнять народный Азербайджана Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Евгения Невмержицкая, Наталия Шаровская, актеры Натаван Гаджиева и Олег Амирбеков.