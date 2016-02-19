 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Русском драматическом театре cостоится премьера спектакля "Казанова: Уроки любви"

    Народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов исполнит роль Казановы

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в апреле состоится премьера спектакля "Казанова: Уроки любви" по пьесе Виктора Коркия и Александра Лаврина. 

    Об этом Report заявили в пресс-службе театра. 

    В роли Казановы впервые на сцене Русского драматического театра занят народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов.

    Режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, художник-постановщик - Мустафа Мустафаев. 

    В спектакле заняты: народный артист Азербайджана Юрий Балиев, заслуженный артист Азербайджана Фирдовси Атакишиев.

    В основе сюжета "Казанова: Уроки любви" лежит извечная проблема отца, выбор жениха для своей дочери - умницы, красавицы с независимым, строптивым характером. Судьба подбрасывает ему обедневшего, но титулованного жениха с крепкими родовыми корнями. И когда сделка совершена по городу проносится слух, что прибыл волокита и соблазнитель Дон Жуан. Чтобы уберечь дочь от грехопадения отец, в качестве репетитора уроков любви, нанимает стареющего Казанову... Но никто даже предположить не мог, что дело примет такой оборот!

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi