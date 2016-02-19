​В Русском драматическом театре cостоится премьера спектакля "Казанова: Уроки любви"

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в апреле состоится премьера спектакля "Казанова: Уроки любви" по пьесе Виктора Коркия и Александра Лаврина.

Об этом Report заявили в пресс-службе театра.

В роли Казановы впервые на сцене Русского драматического театра занят народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов.

Режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, художник-постановщик - Мустафа Мустафаев.

В спектакле заняты: народный артист Азербайджана Юрий Балиев, заслуженный артист Азербайджана Фирдовси Атакишиев.

В основе сюжета "Казанова: Уроки любви" лежит извечная проблема отца, выбор жениха для своей дочери - умницы, красавицы с независимым, строптивым характером. Судьба подбрасывает ему обедневшего, но титулованного жениха с крепкими родовыми корнями. И когда сделка совершена по городу проносится слух, что прибыл волокита и соблазнитель Дон Жуан. Чтобы уберечь дочь от грехопадения отец, в качестве репетитора уроков любви, нанимает стареющего Казанову... Но никто даже предположить не мог, что дело примет такой оборот!