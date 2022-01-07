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В России покажут балет «Тысяча и одна ночь»

В России покажут балет «Тысяча и одна ночь» 22-23 января на новой сцене всемирно известного Мариинского театра в честь 100-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Фикрета Амирова пройдет показ балета «Тысяча и одна ночь
Искусство
7 января 2022 г. 12:50
В России покажут балет «Тысяча и одна ночь»

22-23 января на новой сцене всемирно известного Мариинского театра в честь 100-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Фикрета Амирова пройдет показ балета «Тысяча и одна ночь». Дирижер спектакля - главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюуб Гулиев.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, спектакль исполнит коллектив Приморской сцены Мариинского театра.

Балет «Тысяча и одна ночь» в этой постановке впервые был представлен в 2020 году по приглашению художественного руководителя и гендиректора Мариинского, дирижера с мировым именем Валерия Гергиева. Его поставил проживающий в России известный балетмейстер, художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, наш соотечественник Эльдар Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada “Min bir gecə” baleti nümayiş olunacaq

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