В рамках фестиваля Fly to Baku будут представлены различные выставочные проекты

С 30 октября по 1 ноября 2026 года в рамках фестиваля Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW, который во второй раз пройдет в Баку, на различных площадках города будут представлены выставочные проекты, посвященные международному и азербайджанскому современному искусству.

Об этом Report сообщили в пресс-службе фестиваля.

Трехдневная выставочная программа арт-уикенда, проходящего под руководством Фонда Гейдара Алиева и общественного объединения IDEA, объединит различные художественные практики, поколения и географии, предлагая зрителям обратиться к таким темам, как память, культурное наследие, природа, биоразнообразие, идентичность и будущее.

Идея фестиваля принадлежит Лейле Алиевой, вице-президенту Фонда Гейдара Алиева, основателю и руководителю Общественного объединения IDEA.

Одним из ключевых направлений выставочной программы станет тема "Большая пятерка Кавказа" (Big Five of the Caucasus). В проектах, посвященных природе и биоразнообразию Кавказа, животные представлены не только как часть природного мира, но и как носители культурной памяти, мифологии и коллективной идентичности.

Одним из значимых проектов программы станет персональная выставка китайского художника Чжан Цзи (Zhang Ji) в Центре Гейдара Алиева. В серии "Кожа истины" (Truth Skin) Чжан Цзи обращается к религиозной архитектуре как к следу древней истины, сохраняющему свое значение и в современном научно-технологическом мире. Художник черпает вдохновение в архитектурных орнаментах мечетей, синагог и соборов и переосмысливает их средствами современной живописи. Создание работ - длительный и требующий исключительного терпения процесс. Чжан Цзи наносит краску на холст с помощью шприца, работая предельно тонко и точно. При создании некоторых произведений используется до 120 тюбиков краски объемом 170 миллилитров каждый. В результате на поверхности холста возникают сложные повторяющиеся узоры, а сами работы порой напоминают барельефные скульптуры. Эта техника создает выразительный визуальный баланс между прочностью и эфемерностью, структурой и разрушением.

Еще одним международным проектом программы станет работа итальянского художника Микеланджело Пистолетто "Зеркало вечности" (Mirror of Eternity). Представленный в Центре Гейдара Алиева проект продолжает многолетнее художественное исследование Пистолетто мотива зеркала. На протяжении более шести десятилетий своей творческой деятельности художник обращается к зеркалу, стремясь сделать зрителя частью произведения искусства. В созданной им в 1960-х годах серии "Зеркальные картины" отражение зрителя непосредственно включается в произведение, делая каждую встречу с ним уникальной. В "Зеркале вечности" эта идея получает новое развитие благодаря возможностям цифровой эпохи. Проект объединяет человеческие портреты с помощью искусственного интеллекта, создавая новые лица, которых прежде не существовало. Участник загружает свой портрет в систему, которая объединяет его с портретом другого человека, формируя новый образ. Таким образом, каждый портрет существует не как неизменный образ памяти, а как постоянно обновляющаяся цифровая сущность, трансформирующаяся благодаря новым взаимодействиям. Проект исследует взаимосвязь человека, памяти, технологий и постоянно меняющейся природы жизни.

Следующим проектом, который будет представлен в Центре Гейдара Алиева, станет работа всемирно известной американской художницы Джуди Чикаго "Если бы женщины правили миром" (What If Women Ruled the World). Проект впервые будет представлен не только в Баку, но и в регионе.

Созданный в сотрудничестве с DMINTI, этот интерактивный и постоянно развивающийся проект приглашает зрителей отвечать на вопросы, поставленные Чикаго, и вносить свой вклад в создание физического и цифрового квилта, формируемого на основе ответов, собранных в разных странах мира. С 2022 года проект сформировал глобальный архив, охватывающий США, Мексику, Аргентину, Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды, Индию и Турцию. В Баку посетители смогут ответить на вопросы в интерактивной звукозаписывающей кабине и тем самым стать частью следующего этапа проекта. Проект предлагает зрителям задуматься об ином будущем, основанном на эмпатии, сотрудничестве и ответственности.

"Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW" также объединит известных представителей современного азербайджанского искусства. Одним из ключевых проектов станет иммерсивная выставка "Когда говорит природа. Наследники" (When Nature Speaks. Heirs). Представленный на первом этаже Центра Гейдара Алиева проект исследует взаимоотношения человека и природы посредством современного искусства, архитектуры, технологий, звука и перформанса. Выставка состоит из пяти разделов, вдохновленных "Большой пятеркой" Кавказа, и акцентирует внимание на таких темах, как память, биоразнообразие и ответственность перед будущим. В центре проекта - работы Лейлы Алиевой, отражающие эмпатию, сострадание и бережное отношение к миру живых существ.

Одной из художественных интерпретаций основной темы фестиваля - "Большой пятерки" - "от природы к искусству" станет проект "Легендарные существа: животный мир Азербайджана" (Legendary Creatures – An Azerbaijani Bestiary) Var Yox. Представленный на открытом пространстве Центра Гейдара Алиева проект связывает мифологических существ азербайджанского фольклора с "Большой пятеркой" страны. Здесь животные представлены как носители местных знаний, фольклора и коллективной памяти, а также подчеркивается важность сохранения этих видов для будущих поколений.

Персональная выставка известной представительницы современного азербайджанского искусства, художницы Айдан Салаховой "Девичья башня" (Maiden Tower) будет представлена в Азербайджанском национальном музее искусств. Проект, вдохновленный детскими воспоминаниями и эмоциональным опытом художницы, обращается к одной из древнейших и наиболее известных легенд региона о Девичьей башне, переосмысливая ее на поэтическом художественном языке. Скульптура, живопись, графика, видео и образцы ручного ковроткачества объединены в единое художественное целое, создавая для посетителя иммерсивный опыт. Память, мифология, женская сила и воображение являются ключевыми темами проекта.

В выставочном зале QGallery, расположенном в Ичеришехере, в дни фестиваля будет представлена совместная выставка художников Фаига Ахмеда и Фарида Расулова "За пределами памяти" (Beyond Memory). Выставка исследует, как сохраняется культурная память и как она трансформируется со временем, обращаясь к произведениям Фаига Ахмеда и Фарида Расулова, созданным в сотрудничестве с ОАО "Азерхалча". "За пределами памяти" представляет традицию не как нечто неизменное и оставшееся в прошлом, а как живой процесс, который постоянно обновляется и обретает новые смыслы. Фаиг Ахмед переосмысливает традиционные ковровые орнаменты посредством искажения, фрагментации и цифрового вмешательства. Знакомые орнаменты, сохраняя свои основные особенности, превращаются в современный и постоянно меняющийся визуальный язык.

Фарид Расулов, в свою очередь, обращается к памяти через повседневную жизнь. Посредством домашних интерьеров, архитектурных элементов и знакомых предметов он исследует, как прошлое оставляет след в пространствах, в которых мы живем, и окружающих нас вещах. Объединяя свои подходы, два художника показывают, как культура формируется, сохраняется и передается из поколения в поколение. Выставка предлагает новый взгляд на продолжающийся диалог между традицией и инновациями.

Групповая выставка "Сияющие символы" (Shimmering Symbols) платформы "Atəş Hub" пройдет во Дворце Ширваншахов. Выставка исследует место образов животных в древнетюркском мифологическом мышлении и азербайджанской культуре. В центре выставки - "Большая пятерка" Кавказа: кавказский леопард, джейран, серый волк, бурый медведь и беркут. Эти животные представлены не только как редкие представители биоразнообразия, но и как символические образы, сформировавшиеся в коллективной памяти. Выставка прослеживает трансформацию образов животных - от древних тотемических представлений до современной визуальной культуры. Посредством новых медиа и междисциплинарных художественных практик эти символы переосмысливаются в контексте современных экологических, культурных и технологических реалий. "Сияющие символы" является частью художественного проекта "Наследники" (Heirs). В выставке принимают участие Сабир Абдуллазаде, Рамиль Алиев, Ильгар Айдын, Сабина Джафар, Рияд Гусейнов, Emin Mathers, Мария Мозговая, Aliya The Mushroom, Тим Зарипов и Алина Юсупова.

Выставка Эльнары Насирли "Ограниченные реальности" (Isolated Realities), которая будет представлена в Fluxus Space, исследует взаимосвязь между живым организмом и окружающей его средой. Организм не только адаптируется к окружающей среде, но и сам изменяет ее, оставляя в этом процессе различные физические и биологические следы. Выставка показывает, как формируется это взаимодействие посредством пространства, повторения и биологических следов. Проект также исследует влияние локальных изменений на более масштабные глобальные экологические процессы. Работы Эльнары Насирли объединяют научное наблюдение с художественным и поэтическим подходом. Различные физические следы и визуальные материалы формируют своеобразную память среды, в которой обитают живые существа.

Инсталляция "Лабиринт ящиков - Белый" Рашида Аль Халифы, которая будет представлена в "Бакинском саду ханов" в Ичеришехере, использует окрашенные промышленной краской складские ящики как метафору торговли. С одной стороны, эти ящики символизируют богатство, с другой - напоминают клеткообразные структуры, в которых хранятся ценные товары, идеи и результаты культурного обмена, но которые одновременно способны их ограничивать. Благодаря геометрической композиции, игре света и тени и выразительной структуре "Лабиринт ящиков - Белый" подчеркивает двойственную природу торговли - как ограничивающей, так и объединяющей силы. С одной стороны, произведение сохраняет наследие и историческую память, а с другой - создает возможности для движения и взаимодействия между границами.

Кроме того, в дни фестиваля посетители смогут увидеть выставку Эльнары Насирли "Ограниченные реальности", проект "QUALIA: TRACE / CODE" азербайджанской художницы Назрин Мамедовой в Artefact Gallery, групповую выставку "Все складывается, раскрывается, снова складывается" в Gazelli Art House, объединяющую работы Манал Аль-Доваян, Софии Аль-Марии, Райи Кассисие, Алмагуль Менлибаевой, Эльнары Насирли и Азизы Гадировой, а также выставку "Земля ковров", посвященную наследию основателя Азербайджанского национального музея ковра, выдающегося ученого и народного художника Латифа Керимова, и творчеству междисциплинарной художницы Медины.