В переходах станции метро "Гянджлик" организуют фотовыставку

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В связи со 160-летием Азербайджанского государственного каспийского морского пароходства в переходах станции "Гянджлик" Бакинского метрополитена будет организована фотовыставка.

Как сообщили Report в пресс-службе метрополитена, охватывающий историческую и социально-общественную тематики проект будет осуществлен при совместной организационной поддержке обеих структур.

Фотовыставка, воссоздающая летопись и охватывающая различные периоды пароходства Азербайджана, состоит из 90 фото. Фотовыставка, которая продлится несколько месяцев, откроется 10 сентября.