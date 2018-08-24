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    В переходах станции метро "Гянджлик" организуют фотовыставку

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В связи со 160-летием Азербайджанского государственного каспийского морского пароходства в переходах станции "Гянджлик" Бакинского метрополитена будет организована фотовыставка.

    Как сообщили Report в пресс-службе метрополитена, охватывающий историческую и социально-общественную тематики проект будет осуществлен при совместной организационной поддержке обеих структур.

    Фотовыставка, воссоздающая летопись и охватывающая различные периоды пароходства Азербайджана, состоит из 90 фото. Фотовыставка, которая продлится несколько месяцев, откроется 10 сентября.

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