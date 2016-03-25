​В Нижнем Новгороде пройдет этнокультурный фестиваль "Навруз-2016"

Баку. 25 Марта. REPORT.AZ/ В Нижнем Новгороде 28 марта, в понедельник, состоится этнокультурный фестиваль «Навруз-2016». Мероприятие стартует в 15.00 и будет проходить в «Зале дружбы народов» библиотеки имени Гайдара.

Как передает Report, об этом информирует пресс-служба региональной общественной организации «Конгресс ираноязычных народов».

В рамках фестиваля будет организован круглый стол, посвященный 1005-летию поэмы «Шахнаме» классика персидской литературы Абулькасима Фирдоуси.

На фестивале будет представлена выставка, посвященная национальному искусству, национальным костюмам, народным музыкальным инструментам, быту Ирана, Афганистана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и отдельных регионов Дагестана.

Гости праздника смогут продегустировать блюда национальных кухонь.