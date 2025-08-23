В "Nine Senses Art Center" открылась персональная выставка азербайджанской художницы Рамины Саадатхан

О нас

В арт-центре "Nine Senses Art Center" 23 августа состоялось открытие персональной выставки азербайджанской художницы Рамины Саадатхан под названием "Uomo Natura".

Как сообщает Report, экспозиция объединяет живопись, коллаж и поп-арт с элементами абстрактного экспрессионизма.

Проект исследует связь человека и природы – их скрытые противоречия и внутреннюю гармонию. В работах художницы абстрактные формы и символы соединяются с мифологическими и философскими образами, а цвет становится инструментом выражения архетипических энергий.

Полотна Р. Саадатхан представляют собой эмоциональные ландшафты, где миф, тело и инстинкт переплетаются с восточными фактурами – от традиционного ковроткачества до миниатюрной живописи. Эти образы то зашифровываются, то раскрываются, создавая многослойное пространство интерпретаций и приглашая зрителя к личному диалогу с искусством.

"Uomo Natura" – это художественный манифест, утверждающий, что человек не противопоставлен природе, а является ее продолжением. В каждом из нас живут одновременно созидательная сила и дикость, память и энергия обновления.

Рамина Саадатхан окончила Художественное училище имени А. Азимова и Азербайджанскую государственную академию художеств. В ее творчестве сочетаются живопись, коллаж и поп-арт с элементами абстрактного экспрессионизма. Тематика работ охватывает мифологию, библейские сюжеты и философские концепции, с тонкими отсылками к наследию азербайджанского искусства – ковроткачеству и средневековой миниатюре, которые художница представляет в современном контексте.

Отметим, что в 2022 году ее работа "Энергия хаоса" была представлена в павильоне Азербайджана на 59-й Венецианской биеннале, став важным этапом в международной творческой биографии художницы.

