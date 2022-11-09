В Нидерландах могли найти второе фото Ван Гога

Коллекционер из голландского города Бенеден-Леувен Андриес ван Бейк купил на блошином рынке старый семейный альбом и обнаружил там фото голландского художника Винсента Ван Гога.

Коллекционер из голландского города Бенеден-Леувен Андриес ван Бейк купил на блошином рынке старый семейный альбом и обнаружил там фото голландского художника Винсента Ван Гога.

Как передает Report , об этом сообщает издание Omroep Brabant.

Семейный альбом он приобрел в городе Пурмеренд, изучил фотографии и пришел к выводу, что на одной из них изображен 30-летний Ван Гог. Снимок, предположительно, был сделан в 1884 году фотографом Дирком-Яном Ле Граном, жившим на одной улице с отцом Ван Гога.

Коллекционер сослался на то, что опрошенные им эксперты согласились с тем, что снятый мужчина похож на Ван Гога. Еще на одном снимке, предположительно, изображена младшая сестра художника Вил ван Гог.

Сейчас фотографию рассматривают специалисты Музея Ван Гога в Амстердаме. Если подлинность снимка подтвердится, он может стать вторым известным фото Ван Гога, который, как отмечали современники, не любил фотографироваться.