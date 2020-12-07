О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Netflix отказался сопровождать пояснением каждый эпизод "Короны"

В Netflix отказался сопровождать пояснением каждый эпизод "Короны" Американский стриминговый сервис Netflix не планирует и не считает необходимым сопровождать каждую серию популярного сериала "Корона" (The Crown) о королеве Великобритании Елизавете II пояснением о том, что это художественный вымысел.
Искусство
7 декабря 2020 г. 06:52
В Netflix отказался сопровождать пояснением каждый эпизод Короны

Американский стриминговый сервис Netflix не планирует и не считает необходимым сопровождать каждую серию популярного сериала "Корона" (The Crown) о королеве Великобритании Елизавете II пояснением о том, что это художественный вымысел.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление руководства Netflix опубликовал в воскресенье на своем сайте журнал Deadline.com.

"Мы всегда представляли "Корону" в качестве драмы и уверены в том, что наши подписчики понимают, что это вымысел, лишь в общих чертах основанный на реальных событиях", - указывается в заявлении. "Таким образом, мы не планируем и не видим необходимости в добавлении пояснений", - отметили в компании.

В конце ноября британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден призвал Netflix сопровождать каждую серию "Короны" пояснением о том, что все это художественный вымысел.

Как говорится в статье, заявление министра культуры было распространено в момент растущей в Великобритании обеспокоенности по поводу того, что сцены нового, четвертого сезона популярного сериала наносят долгосрочный ущерб как британской монархии, так и наследнику престола, принцу Уэльскому Чарльзу, в частности. Свежий сезон сериала из 10 эпизодов, выпущенный на стриминговой платформе 15 ноября, охватывает период между 1977 и 1990 годами, в том числе начало отношений принца Чарльза и его супруги Дианы Спенсер, их свадьбу и рождение детей, принцев Уильяма и Гарри.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
26 ноября 2020 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi