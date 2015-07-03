​В Нахчыванской АР завершился Фестиваль народных театров

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Завершился проходящий в Нахчыванской АР Фестиваль народных театров.

Как сообщает Report, в последний день фестиваля в Нахчыванском государственном музыкальном драматическом театре имени Джалила Мамедгулузаде Шахбузский районный народный театр представил музыкальную комедию великого азербайджанского композитора и драматурга Узеира Гаджибейли "Не та, так эта".

Напомним, что режиссер спектакля - Рамиз Джалилов, художник-оформитель - Сабухи Тарвердиев, музыкальный оформитель - заслуженный работник культуры Нахчыванской АР Чингиз Хагвердиев.

На фестивале Бабекский районный народный театр был удостоен I, Шарурский районный народный театр - II, Шахбузский районный народный театр - III места.

Победителям вручили дипломы и денежную премию.