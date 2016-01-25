В музыкальном театре впервые ставят произведение народного писателя Эльчина

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре идут последние репетиции музыкальной комедии, поставленной по мотивам произведения народного писателя Эльчина "Baladadaşın toy hamamı".

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра, на сцене которого впервые ставится произведение писателя.

Композитор постановки - Фирудин Аллахверди, автор либретто - Нофель Велиев. Слова песен принадлежат Вугару Абдулову.

Режиссер-постановщик спектакля, поставленного по мотивам известного рассказа Эльчина - народная артистка, удостоенная ордена "Шохрат" Джаннат Салимова, дирижер - заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, художник-постановщик - народный художник Таир Таиров, художник Эльгюн Велиев, балетмейстеры Елена и Закир Агаевы.

В главных ролях - народные артисты Фатма Махмудова, Рамиз Мамедов, заслуженные артисты Чингиз Ахмедов, Алекпер Алиев, Наргиз Керимова, Нахида Оруджева, Акпер Ализаде, Новруз Алиев, актеры Мойле Мирзалиев, Гюльтадж Алили, Тюркэль Шабанова и другие.