​В Музыкальном театре состоялась церемония награждения

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре состоялась церемония награждения.

Как сообщает Report, в связи с завершением 105-го театрального сезона музыкальный театр наградил имеющих заслуги в развитии театра работников, отличившихся своим профессионализмом.

Выступивший на презентации директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев отметил, что в истории музыкального театра подобная презентация проходит впервые: "Завершение театрального сезона в праздничном настроении, данная работникам высокая оценка сыграют важную роль в дальнейшей деятельности молодежи и придадут им стимул".

На церемонии актриса театра Гюльтадж Алили была удостоена номинации "Актриса сезона", Амиль Гасаноглу - "Актер сезона", Джалала Новрузлу - "Лучшая артистка балета сезона", Сама Джафарова - "Лучшая хоровая артистка сезона", Гаджи Мамедов - "Лучший музыкант сезона (артист оркестра)", Елена Алмазова - "Лучший начальник цеха сезона", Меджид Гусейнов - "Лучший технический работник сезона", Азизага Азизов - "Любимый актер сезона", Алимамед Новрузов - "Перспективный актер сезона", Светлана Булах - "Юбиляр года" и Набат Самедова - "Юбиляр дня".

Поставленный заслуженным деятелем искусств Аскером Аскеровым спектакль "За день до свадьбы" удостоен номинации "Лучший спектакль года".

Заслуженной артисте Саиде Шарифалиевой и актеру Самедзаде Хасыеву вручили учрежденную семьей Гусейнаги Садыгова и носящую его имя премию "Хрустальное яблоко".

Всем победителям вручили денежную премию и специальные призы. За плодотворную деятельность в течение сезона актеры Эмиль Гейдаров, Марина Литвиненко, Мехрибан Залыева и Эльнара Нагдалиева были удостоены почетных дипломов Союза театральных деятелей Азербайджана.

Отметим, что дипломы победителям вручил зампред Союза театральных деятелей, народный артист Гаджи Исмаилов.

После церемонии награждения состоялся концерт.