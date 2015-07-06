​В Музыкальном театре состоялась церемония награждения

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре состоялась церемония награждения.
Как сообщает Report, в связи с завершением 105-го театрального сезона музыкальный театр наградил имеющих заслуги в развитии театра работников, отличившихся своим профессионализмом.
Выступивший на презентации директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев отметил, что в истории музыкального театра подобная презентация проходит впервые: "Завершение театрального сезона в праздничном настроении, данная работникам высокая оценка сыграют важную роль в дальнейшей деятельности молодежи и придадут им стимул".
На церемонии актриса театра Гюльтадж Алили была удостоена номинации "Актриса сезона", Амиль Гасаноглу - "Актер сезона", Джалала Новрузлу - "Лучшая артистка балета сезона", Сама Джафарова - "Лучшая хоровая артистка сезона", Гаджи Мамедов - "Лучший музыкант сезона (артист оркестра)", Елена Алмазова - "Лучший начальник цеха сезона", Меджид Гусейнов - "Лучший технический работник сезона", Азизага Азизов - "Любимый актер сезона", Алимамед Новрузов - "Перспективный актер сезона", Светлана Булах - "Юбиляр года" и Набат Самедова - "Юбиляр дня".
Поставленный заслуженным деятелем искусств Аскером Аскеровым спектакль "За день до свадьбы" удостоен номинации "Лучший спектакль года".
Заслуженной артисте Саиде Шарифалиевой и актеру Самедзаде Хасыеву вручили учрежденную семьей Гусейнаги Садыгова и носящую его имя премию "Хрустальное яблоко".
Всем победителям вручили денежную премию и специальные призы. За плодотворную деятельность в течение сезона актеры Эмиль Гейдаров, Марина Литвиненко, Мехрибан Залыева и Эльнара Нагдалиева были удостоены почетных дипломов Союза театральных деятелей Азербайджана.
Отметим, что дипломы победителям вручил зампред Союза театральных деятелей, народный артист Гаджи Исмаилов.
После церемонии награждения состоялся концерт.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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