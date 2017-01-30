В Музыкальном театре состоится премьера спектакля "Мой грех"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Азербайджанского государственного музыкального театра.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в феврале состоится премьера спектакля "Мой грех" по одноименной пьесе Ильяса Эфендиева на музыку Гара Гараева.

Помимо этого, в 107-м сезоне в театре будут продемонстрированы спектакли "Не та, так эта" (У. Гаджибейли), "Свадебная баня Балададаша" (Эльчин, Ф. Аллахверди), "Я стою тысячи молодых" (Ф. Суджаддинов, T. Велиева), "999-я ночь" (на музыку Ф. Амирова и по мотивам сказки "Тысяча и одна ночь"), www-ferzeli-kef.com (Э. Сабитоглу, Дж. Мамедов), "За день до свадьбы" (А. Самедли), "Кто виноват?" (А. Агвердиев) и другие.

Для русскоязычных и маленьких зрителей будут показаны спектакли "Сильва" (И. Кальман), "Кавказская племянница” (Р. Гаджиев), "Приключения дождевого гриба" (Р. Шафаг, В. Зимин), "Золотой цыпленок" (В. Ульяновский, В. Орлов), "Ну погоди, волк!” (Р. Агаева, A. Хайт, A. Курляндский), "Дюймовочка" (Г. Х. Андерсон), "Озорные козлята” (O. Зульфугаров, Р. Гейдар), "Красная шапочка" (Э. Сабитоглу, Ю. Шварц) и другие.

Отметим, что билеты можно приобрести во всех кассах города и в центрах АSAN Xidmət.