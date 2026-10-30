В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой "Девичья башня"

В рамках фестиваля "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) в Азербайджанском национальном музее искусств прошла презентация персонального проекта известной художницы Айдан Салаховой "Девичья башня".

Как сообщает Report, организаторами проекта выступают Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры и Национальный музей искусств. Центральное место в проекте занимает Девичья башня, являющаяся одним из важнейших символов азербайджанской культуры.

В беседе с журналистами художница отметила, что воспринимает Девичью башню не только как исторический памятник и архитектурное сооружение, но и как культурный символ, формировавшийся веками благодаря легендам и народным преданиям.

В заявлении Report директор Национального музея искусств Ширин Меликова отметила, что выставка, наряду с графикой, скульптурой и живописью, также включает в себя выражение чувств, мыслей и эмоций в видеоформате:

"Считаю, что это одна из самых успешных выставок Айдан Салаховой. Здесь мы видим ее чрезвычайно глубокую связь с национальным искусством. Это также вызывает у посетителей глубокие эмоции".

Отметим, что фестиваль продлится до 1 ноября.