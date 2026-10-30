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    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой "Девичья башня"

    Искусство
    • 30 октября, 2026
    • 13:11
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня

    В рамках фестиваля "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) в Азербайджанском национальном музее искусств прошла презентация персонального проекта известной художницы Айдан Салаховой "Девичья башня".

    Как сообщает Report, организаторами проекта выступают Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры и Национальный музей искусств. Центральное место в проекте занимает Девичья башня, являющаяся одним из важнейших символов азербайджанской культуры.

    В беседе с журналистами художница отметила, что воспринимает Девичью башню не только как исторический памятник и архитектурное сооружение, но и как культурный символ, формировавшийся веками благодаря легендам и народным преданиям.

    В заявлении Report директор Национального музея искусств Ширин Меликова отметила, что выставка, наряду с графикой, скульптурой и живописью, также включает в себя выражение чувств, мыслей и эмоций в видеоформате:

    "Считаю, что это одна из самых успешных выставок Айдан Салаховой. Здесь мы видим ее чрезвычайно глубокую связь с национальным искусством. Это также вызывает у посетителей глубокие эмоции".

    Отметим, что фестиваль продлится до 1 ноября.

    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня
    В Музее искусств прошла презентация персонального проекта Айдан Салаховой Девичья башня

    Фонд Гейдара Алиева Национальный музей искусств Министерство культуры Азербайджана Девичья башня
    Фото
    Milli İncəsənət Muzeyində Aydan Salahovanın "Qız Qalası" fərdi layihəsinin təqdimatı olub
    44 filmi
    44 filmi

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