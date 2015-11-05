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    В Москве пройдет ​II Фестиваль юных поэтов среди азербайджанской молодежи

    По итогам конкурсов жюри выберет лучшего юного поэта 2015 года

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Москве при поддержке Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры (РВАК) совместно с МРО Всероссийским Азербайджанским Конгрессом (ВАК) состоится II Фестиваль юных поэтов среди азербайджанской молодежи. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на Фонд развития и возрождения азербайджанской культуры, мероприятие состоится  4 декабря в Московском доме национальностей. 

    Цель фестиваля - выявить одаренных юных поэтов, поддержать их в процессе творческого развития, прививать вкус к поэтическому творчеству. 

    По итогам конкурсов жюри выберет лучшего юного поэта 2015 года. В состав жюри войдут профессиональные поэты и профессора из Литературно-культурного общества "Шахрияр" во главе с Васифом Мамедовым. 

    Участники фестиваля будут выбраны в результате проведенного конкурса. Победители конкурса будут публиковаться на поэтических сайтах и журналах. 

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