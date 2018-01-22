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    В Москве отметят 100-летие азербайджанского композитора Кара Караева

    Организатором концерта выступили министерства культуры России и Азербайджана

    Москва. 22 января. REPORT.AZ/ Камерный концерт в честь 100-летия со дня рождения великого азербайджанского композитора Кара Караева пройдет 1 февраля в Московской консерватории имени П.И.Чайковского, передает российское бюро Report.

    Организатором концерта выступили министерства культуры России и Азербайджана.

    Концерт, состоящий из двух отделений, будет вести доктор искусствоведения Рауф Фархадов.

    Гостям в этот вечер представят несколько произведений К.Караева, в том числе знаменитые прелюдии для фортепиано и отрывки балета "Семь красавиц". Произведения прозвучат в исполнении Елены Ревич (cкрипка), Ольги Домниной (фортепиано) и Евгения Астафурова (баритон).

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