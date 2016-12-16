В Кыргызстане продемонстрирован фильм "Кара бах"

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Фильм "Кара бах" ("Черный сад") был представлен в программе прошедшего 12-15 декабря в Бишкеке VI Международного кинофестиваля "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов".

Как сообщили Report из Киностудии "Азербайджанфильм", на фестивале также принял участие автор сценария и режиссер-постановщик представленной в Бишкеке картины – Амиль Мамиев.

Фильм, снятый на Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы при поддержке миинстерства культуры и туризма, является дипломной работой А.Мамиева, окончившего Всероссийский государственный институт кинематографии им. А.Герасимова (ВГИК).

Отметим, что короткометражный художественный фильм "Кара бах" включен в киноальманах "На 40-ой параллели".

Оператор-постановщик фильма - Рауф Гурбаналиев, художник-постановщик - Азиз Мамедов, исполнительный продюсер - Ариф Сафаров, продюсер - Мушвиг Гатамов.

В главных ролях - Эльхан Аббасов, Видади Алиев, Расим Джафаров и другие.