​В Кукольном театре состоялся общественный показ нового спектакля

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаика состоялся общественный показ спектакля "Аг бабанын нагылы" по мотивам азербайджанской народной сказки "Старик и лев".

Как отмечает Report, поставленный главным режиссером театра Гурбаном Масимовым одночастный спектакль отличается интересной темой и идеей. Спектакль завершается победой разума над силой.

Художник-постановщик спектакля - главный художник театра Игбал Алиев, композитор - заслуженный артист Анар Гусейнли.

В ролях задействованы заслуженный артист Рахман Рагимов, актеры Джавид Ибрагимов, Эльнур Аббасгулиев, Рагиля Ибадова, Самира Наджафова, Эльнур Халилов, Фируза Насибли.

Премьера запланирована в середине апреля.