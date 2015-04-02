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    ​В Кукольном театре состоялся общественный показ нового спектакля

    Премьера запланирована на ближайшие дни

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаика состоялся общественный показ спектакля "Аг бабанын нагылы" по мотивам азербайджанской народной сказки "Старик и лев".

    Как отмечает Report, поставленный главным режиссером театра Гурбаном Масимовым одночастный спектакль отличается интересной темой и идеей. Спектакль завершается победой разума над силой.

    Художник-постановщик спектакля - главный художник театра Игбал Алиев, композитор - заслуженный артист Анар Гусейнли.

    В ролях задействованы заслуженный артист Рахман Рагимов, актеры Джавид Ибрагимов, Эльнур Аббасгулиев, Рагиля Ибадова, Самира Наджафова, Эльнур Халилов, Фируза Насибли.

    Премьера запланирована в середине апреля. 

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