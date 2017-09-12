В Кукольном театре подготовят три новых спектакля

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный кукольный театр им.Абдуллы Шаига начнет новый сезон произведением драматурга и переводчика Самуила Маршака "Кошкин дом".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, представление будет показано в 12:00 и 14:00 16 сентября.

Режиссер-постановщик представления - Анар Мамедов, художник-постановщик - Игбал Алиев.

В день открытия 86-го сезона в русском отделении покажут представление "Колобок".

Первой премьерой нового сезона станет подготовленный по мотивам народной сказки "По щучьему велению" спектакль "Щука". Режиссер-постановщик представления - Анар Мамедов, художник-постановщик - Афшан Асадова. В музыкально оформленной постановке детям обещают путешествие в сказочную страну.

По информации, до конца года в Кукольном театре подготовят еще две постановки. Одна из них ставшая классикой театра постановка "Джыртдан". Новую сценическую жизнь ей даст главный режиссер театра Гурбан Масимов.

Постановку на основе сказки-пьесы Мирмехди Сеидзаде подготовил Рахман Ализаде, художник-постановщик - Равана Ягубова, композитор - Октай Зульфугаров. Пьеса подготовлена в более современном ключе и содержании. Режиссер и художник-постановщик учли мировоззрение и потребности детей и использовали в новой постановке новую кукольную технику и новые декорации.

До конца года также будет подготовлена постановка "Золотая рыбка" по мотивам сказки А.С.Пушкина "О рыбаке и рыбке". Режиссер-постановщик спектакля - Анар Мамедов.

В творческом плане театра также азербайджанская народная сказка "Меликмеммед", "Алибаба и 40 разбойников" из "1000 и одной ночи", а также постановка по мотивам произведения Джеймса Мэтью Барри "Питер Пен". В этот список будет добавлено произведение современного азербайджанского детского писателя. В настоящее время несколько произведений обсуждаются творческим советом.