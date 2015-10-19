Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 13-19 октября при организационной поддержке министерства культуры и туризма, Общественного объединения Азербайджано- корейской ассоциации культурного обмена SEBA (Сеул-Баку) и Корейского фонда в Корее прошел Фестиваль азербайджанского кино. На фестивале нашу страну представила делегация в составе Расима Балаева, Аяза Салаева, Ильгара Наджафа и Джахангира Мамедова.

Как сообщили Report в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма, по случаю открытия фестиваля в Культурном центре "Mirror Center" Сеула был организован прием, на котором участвовали посол Азербайджана в Корее Рамзи Теймуров, руководители дипмиссий, представители местной общественности и СМИ.

В дни фестиваля были представлены азербайджанские фильмы "Аршин мал алан", "Не та, так эта", "Бахтияр", "Мачеха", "Где Ахмед?", "Кура неукротимая", "День рождения", "Свекровь" и др.

Отметим, что в июле-августе этого года в нескольких городах Азербайджана прошел Фестиваль корейского кино.