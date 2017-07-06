В кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan подписан меморандум о сотрудничестве

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan состоялась торжественная церемония открытия "Недели Хэйлунцзянского телевидения в Азербайджане-2017".

Как сообщает Report, в рамках мероприятия состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Независимым телеканалом Space и Хэйлунцзянским телевидением.

Состоялось также подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве между Хэйлунцзянским телевидением, Независимым телеканалом Space и Евразийской академией телевидения и радио. Меморандум подписали руководитель телеканала Space Вагиф Мустафаев, заместитель директора Хэйлунцзянского телерадиовещания Чжао Хуньян и президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.

Выступивший на церемонии руководитель телеканала Space, первый вице-президент Евразийской академии телевидения, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Китаем.

На мероприятии также выступили президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин, первый заместитель начальника отдела пропаганды и агитации партийного комитета КПК провинции Хэйлунцзян Ян Дьянцзюнь, заместитель директора Хейлунцзянского телерадиовещания Чжао Хуньян, временный поверенный в делах посольства Китайской Народной Республики в Азербайджане Ли Цзиньсун, почетный гость мероприятия посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов.

После торжественной церемонии открытия "Недели Хэйлунцзянского телевидения в Азербайджане-2017" состоялась презентация документального фильма "Путешествие в мир здоровья" ("Sağlamlıq aləminə səyahət").

Кафе JASMIN Terrace, которое расположено на террасе кинотеатра CinemaPlus Azerbaijan, помогло в организации мероприятия.

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