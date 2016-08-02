​В Киноцентре "Низами" состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню национального кино

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Киноцентре "Низами" прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню национального кино.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие замминистра культуры и туризма Адалят Велиев, деятели культуры и искусства, представители кинообщественности страны.

Выступивший А.Велиев поздравил деятелей кино и коснулся долгого пути, пройденного Азербайджанским кино: "После обретения Азербайджаном независимости национальный кинематограф вступил в новую эру, был создан фильмофонд, принята госпрограмма. На сегодняшний день наши фильмы демонстрируют во всех регионах, в Азербайджане проводятся различные международные кинофестивали".

На мероприятии группа деятелей кино была удостоена наград.

Здесь состоялась презентация подготовленного киностудией "Азербайджанфильм" по заказу министерства культуры туризма проекта "Гарабахын хасрет салнамеси" и киноальманаха "На 40-ой параллели".

В альманах вошли короткометражные фильмы "Гара бах" (режиссер Амиль Мамиев), "Его отец" (Замин Мамедов), "Постскриптум" (Эмин Мирабдуллаев), "Подарок" (Эмин Эфендиев).