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    В киноцентре Низами продемонстрируют документальные фильмы о Ходжалинской трагедии

    Фильмы подготовлены при поддержке министерства культуры и туризма

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма проведет показ 3 документальных фильмов по случаю годовщины Ходжалинской трагедии.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе киноцентра Низами.

    26 февраля в киноцентре будут продемонстрированы документальные фильмы "Поручитель Ходжалы" ("Xocalının zamini"), "Первый солдат" ("İlk əsgər") и "Солдат-богатырь" ("Pəhləvan əsgər"). 

    Все три фильма повествуют о Карабахской войне и Ходжалинском геноциде.

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