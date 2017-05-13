В Киеве состоялся джазовый концерт азербайджанской музыки

Киев. 13 мая. REPORT.AZ/ 12 мая в Киеве в сквере имени Гейдара Алиева впервые состоялся концерт BAKU JAZZ in KYIV, организаторами которого выступили посольство Азербайджанской Республики в Украине и Союз азербайджанской молодёжи в Украине (САМУ).

Как сообщает Report, гости BAKU JAZZ in KYIV ознакомились с творчеством ведущих джазовых музыкантов и вокалистов Азербайджана.

Выступили Исфар Сарабский – азербайджанский пианист, композитор, победитель конкурса пианистов на "Джазовом фестивале в Монтрё", заслуженный артист Азербайджанской Республики. Указом президента Азербайджанской Республики музыкант был занесён в золотую книгу талантов Азербайджана.

AISEL - Айсель Мамедова, джазовая пианистка, композитор и певица. Принимала участие в международном "Джазовом фестивале в Монтрё" в 2012 году, в котором выступала в вокальной номинации.

Также азербайджанский этно-джаз был представлен украинской группой Marinita. Перкуссионист Орхан Агабейли вместе с пианисткой и вокалистом Мариной Захаровой продемонстрировали гостям концерта синтез джаза и азербайджанских фольклорных традиций.

"Джазовый концерт под открытым небом в одном из самых уютных и красивых уголков Киева - это музыкальный подарок от организаторов для киевлян и гостей города, ведь попасть на него смогли все желающие", - акцентировала глава САМУ Ильгама Аллахвердиева.

"Это второй джазовый фестиваль, и он уже стал хорошей традицией, которую мы будем развивать. Мы хотим, чтобы на следующий год он проходил не один день, а два-три, и в нем принимали участие музыканты с разных стран, то есть он имел статус международного", - сказал посол Азербайджанской Республики в Украине Азер Худиев.

Фестиваль посетили депутаты, деятели искуств, представители азербайджанской диаспоры в Украине и все желающие киевляне.