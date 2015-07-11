​В Казахстане сочинили произведение, посвященное Узеиру Гаджибейли

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Председатель Союза композиторов Казахстана Балнур Кыдырбек сочинила произведение "Отец тюркской академической музыки", приуроченное к 130-летию великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

В сообщении говорится о продолжении сотрудничества между Домом-музеем Узеира Гаджибейли, Национальной филармонией и Союзом композиторов Казахстана.

Директор музея, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев заявил о написании в результате взаимного сотрудничества нескольких симфонических произведений. Так, председатель Союза композиторов Казахстана Балнур Кыдырбек сочинила произведение "Отец тюркской академической музыки", приуроченное к празднуемому на государственном уровне 130-летию великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Сочинение уже готово и в ближайшие дни будет представлено в музей. Одночастное произведение отличается оригинальностью. Вполне возможно, что впервые оно прозвучит в рамках фестиваля, приуроченного к 130-летию У.Гаджибейли.

Отметим, что Национальная филармония Казахстана завершила сезон произведением Сардара Фараджева "Симфоническая фреска Кероглу".