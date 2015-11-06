 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Карачаево-Черкесии представили известную комедию Али Амирли

    Дагестанский театр гастролирует со спектаклем Богатая женщина

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Коллектив Дагестанского кумыкского музыкально-драматического театра побывал с гастролями в Карачаево-Черкесской Республике Российской Федерации, где представил комедию Али Амирли "Богатая женщина".

    Как сообщает Report, гастроли прошли при поддержке министерства культуры России.

    Спектакль, главные роли в котором сыграли народные артисты Дагестана Тутуханым Осаева, Имам Акауддинов, заслуженный артист России Байсолтан Осаев, был сыгран 6 раз в Карачаевске, Усть-Джегуте и столице Черкесске.

    Отметим, что написанная в 1998 году комедия "Богатая женщина" была около 20 раз показана на зарубежных сценах и удостоена 4 премий двух международных театральных фестивалей. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi