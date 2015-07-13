​В Израиле состоится показ фильма "Не умирай, не отомстив. Письма из прошлого"

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ По инициативе Международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" 18 августа в Тель-Авиве состоится показ художественного фильма кинорежиссера, народного артиста Октая Мир-Касыма "Не умирай, не отомстив. Письма из прошлого" ("Qisas almadan ölmə. Keçmişdən məktublar").

Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве культуры и туризма Азербайджана.

Для участия в показе фильма О.Мир-Касым отбудет в Израиль.

Премьера картины, снятой на киностудии "Азербайджанфильм" по заказу министерства культуры и туризма, состоялась в феврале 2014 года.

Она повествует о депортации в 1941 году в Среднюю Азию немцев, поселившихся в стране в начале XIX века. Приехавшие в 1819 году из Вюртембергского королевства (нынешняя провинция Баден-Вюртемберг в Германии) немцы разместились в западной части Азербайджана недалеко от Гянджи. Именно они создали поселок Хеленендорф (нынешний Гейгельский район). Поколения менялись, немцы смешались с местным населением.

В 1941 году по приказу Сталина около 20-ти тыс. проживающих на территории Азербайджана немцев были сосланы. В фильме, наряду с событиями тех лет, показан и современный период.

Съемки фильма прошли в Баку, Сумгайыте, Гейчае, Тбилиси, горных селах грузинского региона Верхняя Сванетия, немецком городе Букоф.

Автор сценария фильма Октай Мир-Касым, оператор-постановщик Николай Ивасив (Россия), художник-постановщик Важа Джалагания (Грузия), композитор Эльмар Фельдир (Израиль).

В ролях снимались Рамиз Азизбейли, Аян Мир-Касым, Гурбан Исмаилов, Бахтияр Ханызаде, немецкие актеры Улрих Рейхенбах, Екатерина Шмидт, грузинские актеры Гиа Джапаридзе, Леван Бочоришвили и другие.