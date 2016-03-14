В Испании совершена одна из крупнейших за последние десятилетия краж картин

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Пять картин ирландского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона (1909-1992) украдены из частного дома в центре Мадрида. Как сообщает Report, об этом пишет газета El Pais.

По ее информации, кража, которая произошла еще в июне прошлого года, стала одной из крупнейших за последние десятилетия. Отмечается, что дом, в котором находились полотна, располагается недалеко от здания испанского сената. Картины, стоимость которых составляет порядка 30 млн. евро, принадлежали другу Бэкона.

Правоохранительные органы Испании продолжают вести поиски картин как в Испании, так и за ее пределами. По предварительной информации, работы Бэкона до сих пор находятся на территории страны.