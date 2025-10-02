Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    В "Ичеришехер" открылся Музей миниатюрного искусства Азербайджана

    Искусство
    • 02 октября, 2025
    • 17:28
    В Ичеришехер открылся Музей миниатюрного искусства Азербайджана

    В Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" состоялись два значимых мероприятия, посвященных культурному наследию Азербайджана: презентация документального фильма "Мир без теней" и торжественная церемония открытия Музея миниатюрного искусства Азербайджана.

    Как сообщили Report в заповеднике, на презентации присутствовал председатель правления Управления "Ичеришехер" Руфат Махмуд, а также ряд деятелей культуры и общественности.

    Сначала в региональном офисе ИСЕСКО состоялся показ фильма. Далее авторы фильма – художники Джамиля Гашимова и Афаг Иманзаде – рассказали зрителям об идее работы.

    Затем гости приняли участие в церемонии открытия музея в мечети Молла Ахмеда, являющейся памятником архитектуры XIV века, и смогли увидеть богатейшие образцы миниатюрного искусства.

    На церемонии выступили известные деятели науки и искусства. Они подчеркнули, что музей сыграет важную роль в изучении азербайджанского миниатюрного искусства и передаче его будущим поколениям.

    Ичеришехер Музей миниатюрного искусства документальный фильм презентация Мир без теней
    Фото
    "İçərişəhər"də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilib

    Последние новости

    17:42

    Турция ввела санкции против физических и юридических лиц Ирана

    В регионе
    17:42
    Фото

    SOCAR и Uniper SE обсудили возможность приобретения дополнительных объемов газа

    Энергетика
    17:38

    Менеджер по стране: ВБ оценивает геотермальный потенциал Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:36
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Нидерландов в Копенгагене

    Внешняя политика
    17:36
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Украины в Копенгагене

    Внешняя политика
    17:28

    Ален Берсе: Мир между Баку и Ереваном важный элемент стабильности на Кавказе

    Внешняя политика
    17:28
    Фото

    В "Ичеришехер" открылся Музей миниатюрного искусства Азербайджана

    Искусство
    17:23
    Фото

    В Баку сдана в эксплуатацию реконструированная Фондом Гейдара Алиева школа

    Наука и образование
    17:23

    Президент Монтенегро приветствовал парафирование мирного договора между Баку и Ереваном

    В регионе
    Лента новостей