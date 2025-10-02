В "Ичеришехер" открылся Музей миниатюрного искусства Азербайджана

В Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" состоялись два значимых мероприятия, посвященных культурному наследию Азербайджана: презентация документального фильма "Мир без теней" и торжественная церемония открытия Музея миниатюрного искусства Азербайджана.

Как сообщили Report в заповеднике, на презентации присутствовал председатель правления Управления "Ичеришехер" Руфат Махмуд, а также ряд деятелей культуры и общественности.

Сначала в региональном офисе ИСЕСКО состоялся показ фильма. Далее авторы фильма – художники Джамиля Гашимова и Афаг Иманзаде – рассказали зрителям об идее работы.

Затем гости приняли участие в церемонии открытия музея в мечети Молла Ахмеда, являющейся памятником архитектуры XIV века, и смогли увидеть богатейшие образцы миниатюрного искусства.

На церемонии выступили известные деятели науки и искусства. Они подчеркнули, что музей сыграет важную роль в изучении азербайджанского миниатюрного искусства и передаче его будущим поколениям.