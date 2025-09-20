Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Ханкенди состоялся показ оперетты "Аршин мал алан"

    Искусство
    • 20 сентября, 2025
    • 16:39
    В Ханкенди состоялся показ оперетты Аршин мал алан

    На сцене факультета искусств Карабахского университета в Ханкенди в рамках празднования Дня города состоялся показ оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

    Как сообщает Report со ссылкой на Минкультуры, спектакль был представлен Азербайджанским государственным академическим музыкальным театром.

    Режиссером постановки был Эльвин Мирзоев, дирижер - заслуженный деятель искусств Назим Гаджалибейов, художник - заслуженный художник Набат Самедова. В спектакле заняты заслуженные артисты Наргиз Керимова, Наида Оруджова, Акпер Ализаде, Азизага Азизов и другие.

    Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в этом году широко отмечается 140-летие со дня рождения Узеира Гаджибейли. Юбилейные мероприятия проходят в том числе в рамках XVII Международного музыкального фестиваля имени великого композитора.

    Узеир Гаджибейли Аршин мал алан Ханкенди Карабахский университет
    Фото
    Лента новостей