В Государственном театре юного зрителя состоялась премьера

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Белая смерть".

Как сообщает Report, спектакль посвящен проблеме наркомании.

Спектакль, поставленный на основе произведения В.Сигарева "Семья вурдалака", подготовлен согласно утвержденным с министерством культуры и туризма планом мероприятий в рамках "Государственной программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2013-2018 годы" президента Азербайджанской Республики.

Режиссерами-постановщиками спектакля являются Сарвар Алиев и Айла Османова, художником-постановщиком - Эльшан Сарханоглу.

В спектакле, который ставится в целях воспрепятствовать незаконному обороту и использованию наркотиков среди молодежи, главные роли исполнят заслуженная артистка Нюбар Новрузова, актеры Раззаг Мамедов, Вюсал Мехралиев, Зюльфия Алгусейнова, Сабина Мамедова, Манаф Дадашев и Анар Сейфуллаев.