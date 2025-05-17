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В филиале Национального музея ковра в Шуше откроется выставка "Собрание знати"

В филиале Национального музея ковра в Шуше откроется выставка "Собрание знати" 20 мая в Шушинском филиале Азербайджанского национального музея ковра откроется выставка "Собрание знати".
Искусство
17 мая 2025 г. 14:50
В филиале Национального музея ковра в Шуше откроется выставка Собрание знати

20 мая в Шушинском филиале Азербайджанского национального музея ковра откроется выставка "Собрание знати".

Как сообщает Report, на ней будут представлены ковры "Собрание знати" и "Бахчада гюлляр" ("Цветы в саду") начала ХХ века из коллекции музея.

Эти ковры шушинской группы карабахского типа ковроткачества отличаются высоким ворсом, ярким колоритом и изящным исполнением.

Начиная со второй половины XIX века, из России в Азербайджан импортировались различные товары. Ковер "Бахчада гюлляр" является одной из известных композиций, созданных шушинскими мастерами под влиянием узоров, изображенных на упомянутых товарах.

В Шуше, наряду с орнаментальными коврами, сюжетные ковры, такие как "Собрание знати" ткались в основном в начале XX века. На этих коврах изображены трое беседующих и курящих кальян мучжин, сидящих на возвышении, покрытом шушинским ковром. Они изображены в соответствии с тем временем - прислонившиеся к подушкам, в одеждах из дорогой ткани с богатыми узорами. Серединное поле ковров, богатых элементами реальной жизни окаймлено бордюром с цветочными орнаментами. Одной из примечательных особенностей этих ковров является указание на них даты создания и строк из классической литературы.

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Версия на азербайджанском языке Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filalında “Əyan məclisi” adlı sərgi açılacaq

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