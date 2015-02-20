​В Доме-музее Джафара Джаббарлы отметили юбилей

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Доме-музее видного азербайджанского писателя-драматурга Джафара Джаббарлы прошло мероприятие по случаю 85-летия его единственной дочери Гюляры Джаббарлы.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали дети Г.Джаббарлы - Бахлул и Гамар Джаббарлы, завотделом министерства культуры и туризма Фикрет Бабаев, председатель Союза театральных деятелей, заслуженный деятель искусств Азерпаша Немет, народные артисты Рафик Азимов, Малейка Асадова, Марахим Фарзалибеков и др.

Выступивший Фикрет Бабаев зачитал поздравительное письмо министра культуры и туризма Афульфаса Гараева и от имени министерства вручил Гюляре ханум денежную премию в размере 500 манат.

Отметим, что Г.Джаббарлы родилась в Баку в 1930 году. В 1948 году она поступила на филологический факультет Бакинского государственного университета. В 1968 году приступила к работе в Азербайджанском государственном театральном музее им.Д.Джаббарлы в качестве старшего научного сотрудника, в 1979 году была назначена директором Дома-музея Д.Джаббарлы. В настоящее время она является президентским стипендиатом.