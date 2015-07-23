​В Дербентском Азербайджанском государственном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Голодные мошенники"

23 июля, 2015 11:56

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Дербентском Азербайджанском государственном драматическом театре состоялась премьера спектакля Абдуррагим-бека Ахвердиева "Голодные мошенники". Об этом сообщил Report главный режиссер Дербентского Азербайджанского государственного драматического театра Эртогрул Камалов. В новом спектакле принимает участие актерский состав Дербентского Азербайджанского государственного драматического театра. Режиссером-постановщиком спектакля является Эртогрул Камалов, художником-постановщиком - главный художник театра Наида Алиметова, помощником режиссера - Медина Гаджиагаева, музыкальное оформление принадлежит заслуженной артистке Дагестана Севде Бейбалаевой. Напомним, что Эртогрул Камалов был актером и режиссером Государственного театра YUĞ. Сейчас он является главным режиссером Дербентского Азербайджанского государственного драматического театра.