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    В "CinemaPlus" состоится бесплатный показ фильма "Кровавый январь" - ВИДЕО

    Фильм повествует о трагических событиях 20 января 1990 года

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/  Сеть кинотеатров "CinemaPlus" 20 января проведет бесплатный показ фильма "Кровавый январь", режиссером которого является Вахид Мустафаев, сообщает Report. Главные роли в фильме исполнили: Небахат Чехре, Фаик Мирзоев и Азер Айдемир.

    Фильм повествует о трагических событиях 20 января 1990 года. Два брата - коммунист Наджаф и революционер Мехти. У каждого из них своя правда. А в центре драмы находится их мать - Хадиджа.

    Также, в этот день сеть кинотеатров "CinemaPlus" снимут с показа все фильмы комедийного жанра.

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