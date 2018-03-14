В CinemaPlus Ganjlik Mall прошел предпремьерный показ фильма "Томб Райдер: Лара Крофт" - ФОТО

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В CinemaPlus Ganjlik Mall прошел предпремьерный показ фильма в жанре приключенческого боевика "Томб Райдер: Лара Крофт".

Как передает Report, в фойе, перед показом фильма для гостей был организован фуршетный стол.

В главных ролях экранизации фильма сыграли Алисия Викандер, Уолтон Гоггинс и Ханна Джон-Каймен. Режиссером фильма, продолжительностью 110 минут, стал Роар Утхауг.

По сюжетной линии фильма, Лара Крофт отправляется в экспедицию, чтобы найти своего пропавшего отца, завершить его археологическое исследование и раскрыть секреты загадочного острова, которые помогут девушке вернуть былую славу своему имени. Ей предстоит бороться за выживание против культа, живущего на острове, применяя всю свою сноровку, силу и оружие.

Показ фильма стартует с 15-го марта во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.

Организационными партнерами мероприятия стали: Papa Johns Pizza Azerbaijan, винодельная компания Merit Brand, Red Bull, курьерная компания TNT, магазин парфюмерии и косметики İdeal, Kenzo и веб-сайт tap.az.