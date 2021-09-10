В Центре Гейдара Алиева состоялся спецпоказ документального фильма "Жизнь на нашей планете"

При совместной поддержке Британского Совета, посольства Великобритании в Азербайджане, Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева состоялся специальный показ документального фильма Дэвида Аттенборо "Жизнь на нашей планете".

При совместной поддержке Британского Совета, посольства Великобритании в Азербайджане, Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева состоялся специальный показ документального фильма Дэвида Аттенборо "Жизнь на нашей планете".

Как сообщили Report в посольстве, в показе, состоявшемся 9 сентября в Центре Гейдара Алиева, приняли участие представители азербайджанских государственных структур, частных и общественных организаций, посольств и международного сообщества.

Фильм отражает влияние человечества на природу, а также историю эволюции жизни на планете с тем, чтобы привлечь внимание к потерям природы на Земле.

Фильм транслируется Netflix по всему миру с 4 октября 2020 года.