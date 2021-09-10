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В Центре Гейдара Алиева состоялся спецпоказ документального фильма "Жизнь на нашей планете"

В Центре Гейдара Алиева состоялся спецпоказ документального фильма "Жизнь на нашей планете" При совместной поддержке Британского Совета, посольства Великобритании в Азербайджане, Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева состоялся специальный показ документального фильма Дэвида Аттенборо "Жизнь на нашей планете".
Искусство
10 сентября 2021 г. 17:21
В Центре Гейдара Алиева состоялся спецпоказ документального фильма Жизнь на нашей планете

При совместной поддержке Британского Совета, посольства Великобритании в Азербайджане, Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева состоялся специальный показ документального фильма Дэвида Аттенборо "Жизнь на нашей планете".

Как сообщили Report в посольстве, в показе, состоявшемся 9 сентября в Центре Гейдара Алиева, приняли участие представители азербайджанских государственных структур, частных и общественных организаций, посольств и международного сообщества.

Фильм отражает влияние человечества на природу, а также историю эволюции жизни на планете с тем, чтобы привлечь внимание к потерям природы на Земле.

Фильм транслируется Netflix по всему миру с 4 октября 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Mərkəzində "Planetimizdəki həyat" sənədli filminin xüsusi nümayişi keçirilib

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