В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства и духовности Насими

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства и духовности, посвященное великому Насими.

Как передает Report, на концерте, посвященном открытию Фестиваля, на котором собрались выдающиеся деятели культуры, а также любители музыки, были представлены образцы творчества Насими.

Азербайджанский государственный симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла под руководством народного артиста Фахреддина Керимова представили отрывки из произведений выдающегося композитора Фикрета Амирова «Насими дастаны» и Исмаила Гаджибекова «Мемориал».

Выступления известного британского исполнителя и певца азербайджанского происхождения Сами Юсуфа украсили вечер. В песнях Сами Юсуфа наблюдается синтез Востока и Запада, он не только спел свои самые популярные хиты, но и подчеркнул значение Фестиваля, выразил признательность организаторам, рассказал о бессмертии стихотворений Насими. Композиция, посвященная Насими, и азербайджанская народная песня «Сары гялин» в исполнении Сами Юсуфа были встречены аплодисментами.

На вечере заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева представила созданную ею на слова Насими песню «Молитва».

На вечере, организованном в Центре Гейдара Алиева, со специальным проектом выступил ансамбль старинных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории «Эсирлярин седасы». Ансамбль исполнил новые композиции современных композиторов, созданные на основе сочинений известного азербайджанского музыканта XIV-XV веков Абдулгадира Мараги.

Отметим, что Фестиваль завершится 30 сентября.