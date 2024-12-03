В Центре Гейдара Алиева состоялась гала-премьера фильма "Атабеки Азербайджана"

В Центре Гейдара Алиева состоялась гала-премьера фильма "Атабеки Азербайджана".

В Центре Гейдара Алиева состоялась гала-премьера фильма "Атабеки Азербайджана".

Как сообщает Report, фильм создан совместными усилиями Азербайджанского телевидения, Şahdağfilm, а также турецких компаний İkinciYeniFilm, Patik Prodüksiyon və Ernet Grup.

Официальными партнерами выступили Министерство культуры и Агентство кино Азербайджана.

Двухсерийная художественно-документальная картина рассказывает историю двух великих исторических личностей тюркского мира - отважных полководцев Гара Сунгура и основателя государства Атабеков Шамсаддина Эльдениза, роли которых сыграли Ильгар Мехти и всемирно известный боец Забит Самедов соответственно.

Режиссер-постановщик фильма - Меджит Гювен, авторы сценария - Сервер Байрамов, Ильгар Мехти, Сахават Сахиль и Эрджан Кая. Продюсеры - Ильгар Мехти, Сервер Байрамов и представитель турецкой компании İkinciYeniFilm Фуркан Бесли, художник-постановщик - Зафер Малкоч.

В фильме также снялись народная артистка Мехрибан Зеки (Момине Хатун), заслуженный артист Бахруз Вагифоглу (Мухаммед Джахан Пехлеван), Жаля Гасанли (Зубейда Хатун), Гюнай Ахмед (Лачын), Турал Ахмед (Арслан Шах), Ильгар Мусаев (Джандар Чавлы), Самими Фархад (Везир Аль-Хазни), Самир Гуламов (Генджер бей), Салам Исмаилов (шейх Имад), Тюркай Джафарли (помощник шейха Имада), Рашад Касаманли (полководец), Хидаят Алиев (султан Масуд) и другие талантливые деятели искусства Азербайджана.

Отметим, что в фильме эпизодические роли исполнили более 100 актеров, а съемочная группа состояла из более 500 человек.

