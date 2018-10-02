В Центре Гейдара Алиева состоится концерт под руководством знаменитого дирижера

2 октября, 2018 13:07

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева состоится концертная программа под руководством известного дирижера Алвизе Казеллати. Как сообщили Report в Центре, на концерте, который состоится 5 октября, выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр им.Узеира Гаджибейли. Зрителям представят произведения выдающихся композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Антонина Дворжака. Народный артист Азербайджана, пианист Мурад Адыгезалзаде выступит на концерте в качестве солиста.