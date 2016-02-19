В Бельгии состоялось открытие памятника Хуршидбану Натаван

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ При поддержке Фонда Гейдара Алиева в городе Ватерлоо Королевства Бельгия состоялась церемония открытия памятника выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван. Как сообщает Report, посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров отметил, что проект реализован благодаря поддержке первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Было подчеркнуто, что основными темами стихов Хуршидбану Натаван, жившей в XIX веке, являлись гуманизм, доброта, дружба и любовь. Открытие в Ватерлоо памятника азербайджанской поэтессе и мыслителю Хуршидбану Натаван – символическое событие. Это знаменательное событие является новой страницей в гуманитарных связях между Азербайджаном и Бельгией.

Мэр города Ватерлоо Флоран Рётер выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном и высоко оценил возведение в городе памятника Хуршидбану Натаван.

Было отмечено, что установка памятника Хуршидбану Натаван в парке города Ватерлоо, сыгравшего особую роль в истории Европы и являющегося в настоящее время одним из туристических городов Бельгии, значимо с точки зрения популяризации в мире истории и культуры Азербайджана. Возведенный в Бельгии памятник Хуршидбану Натаван, родившейся в Шуше, одновременно олицетворяет историю Карабахского ханства. На постаменте памятника написано: "Современный просветитель и поэтесса Востока Хуршидбану Натаван, принцесса Карабаха, Азербайджан". Установка в Бельгии памятника, связанного с Карабахом, является вкладом в дело донесения правды об Азербайджане.

Отметим, что памятник, возведенный в центральном парке города Ватерлоо, создан скульптором Имраном Мехдиевым под руководством народного художника Азербайджана Таира Салахова.