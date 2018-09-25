В Баку впервые показали работы художников из Перу - ФОТО

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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Баку открылась выставка художников из Перу.

Как передает Report, посол Перу в Азербайджане Мария Милагрос Кастаньон Сеоане отметила, что на выставке показаны работы четырех перуанских художников, написанные акварелью.

Она отметила, что это первая выставка картин перуанских художников в Баку, в основном, отражающих природу латиноамериканской страны.

На выставке, которая продлится до 6 октября в "Art Tower Gallery", представлены 26 работ.