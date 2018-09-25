 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку впервые показали работы художников из Перу - ФОТО

    © Report

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Баку открылась выставка художников из Перу.

    Как передает Report, посол Перу в Азербайджане Мария Милагрос Кастаньон Сеоане отметила, что на выставке показаны работы четырех перуанских художников, написанные акварелью.

    Она отметила, что это первая выставка картин перуанских художников в Баку, в основном, отражающих природу латиноамериканской страны.

    На выставке, которая продлится до 6 октября в "Art Tower Gallery", представлены 26 работ.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi