В Баку состоялся специальный показ мод для людей с ограниченными возможностями

В Баку состоялся специальный показ моды для людей с ограниченными возможностями - Kekalove Adaptive Fashion Show.

В Баку состоялся специальный показ мод для людей с ограниченными возможностями - Kekalove Adaptive Fashion Show.

Как передает Report, показ состоялся при поддержке посольств Германии и Франции в Азербайджане.

Так, посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман отметил, что особое значение имеет проведение данного шоу в годовщину подписания соглашения о дружбе между странами (Елисейский договор).

Он отметил, что проведение инклюзивных показов мод важно для представления людей с ограниченными возможностями в социальной жизни наравне с другими.

В свою очередь, посол Франции в Азербайджане Анн Буайон добавила, что это очень инновационный проект, который вдохновляет и очень важен для Франции.

"Очень важно изменить отношение окружающих к людям с ограниченными возможностями как в Азербайджане, так и в Европе", - сказала она.

Отметим, что "KEKALOVE Adaptive Fashion" - азербайджанский бренд одежды для людей с ограниченными возможностями.

Основателями бренда являются студент Магамед Кекалов и дизайнер Рашида Алиева.