В Баку состоялся специальный показ мод для людей с ограниченными возможностями - Kekalove Adaptive Fashion Show.
Как передает Report, показ состоялся при поддержке посольств Германии и Франции в Азербайджане.
Так, посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман отметил, что особое значение имеет проведение данного шоу в годовщину подписания соглашения о дружбе между странами (Елисейский договор).
Он отметил, что проведение инклюзивных показов мод важно для представления людей с ограниченными возможностями в социальной жизни наравне с другими.
В свою очередь, посол Франции в Азербайджане Анн Буайон добавила, что это очень инновационный проект, который вдохновляет и очень важен для Франции.
"Очень важно изменить отношение окружающих к людям с ограниченными возможностями как в Азербайджане, так и в Европе", - сказала она.
Отметим, что "KEKALOVE Adaptive Fashion" - азербайджанский бренд одежды для людей с ограниченными возможностями.
Основателями бренда являются студент Магамед Кекалов и дизайнер Рашида Алиева.