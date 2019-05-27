В Баку впервые состоялся концерт кеманчиста Марка Элияху - ФОТО

В Баку состоялся первый концерт известного музыканта, кеманчиста Марка Элияху.

Как сообщает Report, виртуозное исполнение музыканта не оставило равнодушным ни одного из присутствующих в концертном зале им. Гейдара Алиева.

Рев песчаной бури, тишина и гармония пустыни, тепло лучей солнца - провести все это через себя и передать энергетику зрителю- это то, с чем М. Элияху каждый раз выходит к любителям своего творчества.

Марк исполнил для зрителей композиции собственного сочинения, виртуозно оформляя их новыми оттенками.